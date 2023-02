Mit ein paar Tricks kann das Mikroklima im Garten an verschiedenen Stellen verbessert werden. Welche Methode sich am besten eignet, hängt von den Bedingungen ab. Ein paar Beispiele:

Wärmefalle: Wo die Sonne einen am Hang gelegenen Garten schon früh am Tag erwärmt, kann mithilfe einer Wärmefalle ein besonders warmer Standort geschaffen werden. Sobald der Boden eine gewisse Temperatur erreicht hat, steigt die warme Luft auf und fliesst weg. Um diesen Abfluss zu verlangsamen, kann am oberen Rand des Gartens eine halbmondförmige Hecke oder Steinmauern gebaut werden, die die Luft zurückhalten. Die Thermik wird gebremst, die warme Luft wärmt an dieser Stelle Boden und Steine weiter auf. Innerhalb dieses Mikroklimas gedeihen Wärme liebende Pflanzen wie Kräuter oder Gemüse besonders gut.

Windbremse: Wind trocknet den Boden aus und trägt, wo eine Mulchschicht fehlt, Humus ab. Mit Hecken kann der Wind gebremst werden. Diese sollten jedoch nicht zu dicht sein, sondern den Wind zu mindestens 50 Prozent durchfliessen lassen. Bei zu dichten Hindernissen fliesst der Wind einfach darüber hinweg und verwirbelt beim Wiederauftreffen auf den Boden. Diese Verwirbelungen schaden den Pflanzen.

Wasserfluss beim Gemüseanbau am Hang: Je nach Feuchtigkeitsbedarf wird das Gemüse in Reihen parallel oder vertikal zum Hang gesetzt. Kartoffeln zum Beispiel faulen bei zu feuchtem Boden. In niederschlagsreichen Gegenden würde Wymann sie deshalb vertikal zum Hang setzen, sodass bei Regen das Wasser schnell abfliessen kann. In trockeneren Regionen zieht er die Reihen schräg zum Hang. Das Wasser fliesst dadurch nicht sofort ab und versorgt die Kartoffeln mit Feuchtigkeit.

Hitzeschutz: Im Gemüsegarten werden die Pflanzen, die im Hochsommer wachsen, so miteinander kombiniert, dass sie sich in ihren Bedürfnissen möglichst optimal unterstützen. So wird zum Beispiel Salat, der keine Hitze mag, im Schatten von Bohnen gesetzt, die sehr Wärme liebend sind.