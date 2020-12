Stellvertretende Leiterin Theater Rigiblick – «Ich habe gemerkt, wie verletzlich wir eigentlich sind» Brigitta Stahel öffnet jeden Tag vier Türchen. Und auch sonst ist das Leben der Stellvertretenden Leiterin des Theaters Rigiblick inniglicher geworden. Der zehnte Tag unseres Adventskalenders. Stefan Busz

Wenn sich Brigitta Stahel für die Gaben bedankt, schreiben die Leute zurück. Foto: PD

Einen Kirschzweig hat sie am Barbara-Tag in die Vase gestellt, er wird zu Weihnachten blühen. Für Brigitta Stahel, die Stellvertretende Leiterin des Theaters Rigiblick, ist der Advent eine ganz besondere Zeit, gerade in diesem Jahr. Wichtiger als sonst sind die kleinen Rituale, viel inniger werden die Traditionen begangen, es hat mehr Platz dafür. «Im Moment mache ich jeden Tag ein Päckli auf, dazu die Türli der vier Adventskalender, die ich bekommen habe.» Dazu gibt es noch einen Tee-Kalender. Und es sind nicht die einzigen Geschenke, die sie erhält.

Im Rigiblick ist es jetzt ruhiger, die Hektik des Jahresabschlusses mit den grossen Silvester-Veranstaltungen fällt weg – in diesem Jahr darf ja nur vor 50 Personen gespielt werden. Intensiver aber sind die Begegnungen mit den Menschen. «Wir erleben im Theater eine unglaubliche Solidarität von unserem Publikum», sagt Brigitta Stahel. «Bei uns werden täglich Billette gespendet, viele zahlen etwas in unseren Unterstützungsfonds für die Künstlerinnen und Künstler ein. Und wenn ich mich für die Gaben bedanke, schreiben die Leute zurück.» Man merke, wie alle hier miteinander verbunden seien.

«Es werden dieses Jahr ein paar weniger Guetsli sein – wie auch sonst Weihnachten anders sein wird.» Brigitta Stahel

Mit ihren vier Töchtern ist Brigitta Stahel nun jeden Adventssonntag zusammen, am dritten werden Guetsli gebacken, wie immer seit mehr als dreissig Jahren – die Töchter wünschen es sich so. Es werden diesmal ein bisschen weniger Kekse sein, wie auch sonst Weihnachten anders sein wird. Das grosse Familientreffen in der Waldhütte fällt aus. Man feiert im kleinen Kreis.

Oft nimmt man sich die Zeit nicht, um sich bewusst zu werden, was eigentlich wichtig ist. Jetzt die Zeit zu haben, über vieles nachzudenken, was uns bewegt, ist eine grosse Qualität. «Ich habe gemerkt, wie verletzlich wir eigentlich sind, in einer Welt, die brutal und schnell geworden ist.» Da braucht es Wärme. Herzlichkeit. Und einen blühenden Kirschzweig.