Die verblüffenden GC-Spieler – «Ich habe gezittert, als der Anruf kam» Dominik Schmid wird fürs Nationalteam aufgeboten, und Noah Loosli wechselt Richtung Bundesliga. Beide könnten etwas schaffen, das bei GC seit Jahren nicht mehr vorkam. Marcel Rohner

Führungsspieler bei GC und bald mit dem Schweizer Nationalteam unterwegs: Verteidiger Dominik Schmid. Foto: Pascal Müller (Freshfocus)

Am Donnerstag sagt Noah Loosli am Telefon: «Ich verfolge die Bundesliga schon ewig, es wäre unglaublich, dort ein Spiel zu absolvieren.» Am späten Samstagabend sagt Dominik Schmid ins Mikrofon des TV-Senders Blue: «Ich habe gezittert, als der Anruf kam. Es ist ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht.» Er freue sich, «von tollen Spielern zu lernen».