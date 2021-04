Mamablog: «Unwohlsein der modernen Mutter» – «Ich habe keinen Bock auf die Tabus, die Mütter klein halten» Von Mutterliebe und bereuten Kindern bis zum Kontostand und Sex – unser Autor hat mit der Journalistin Mareice Kaiser über ihr neues Buch gesprochen. Daniel Gerhardt

«In Mutterschaft steckt die Utopie, wie eine Gesellschaft aussehen könnte, in der Fürsorge die Leistung ersetzt»: Mareice Kaiser. Foto: PD

Wer in diesem Frühling nur ein Buch lesen wird – was auf die meisten Eltern natürlich zutreffen dürfte –, sollte sich Mareice Kaisers «Das Unwohlsein der modernen Mutter» besorgen. Die Berliner Journalistin behandelt darin beinahe alle Themen, die im Spannungsfeld zwischen Mutterschaft, Politik und Gesellschaft aufeinandertreffen: von Mutterliebe und bereuten Kindern über Erfüllung und Einsamkeit bis zum eigenen Körper und Kontostand. Es ist ein schonungsloses, manchmal auch hart zu lesendes Buch, aber vor allem ein sehr empathisches.

Was «Das Unwohlsein der modernen Mutter» hingegen nicht ist: ein klassischer Elternratgeber. Statt nach einfachen Lösungen für kleinere Wehwehchen zu suchen, plädiert Kaiser dafür, gross und ganzheitlich zu denken. Nicht nur unsere Vorstellungen von Elternschaft und Mutterrollen gehören auf den Prüfstand, sondern auch die Verhältnisse, in denen Menschen diese Rollen übernehmen. «Wenn wir die politisch-strukturellen Rahmenbedingungen an Menschen mit Kindern ausrichten», schreibt Kaiser, «werden auch Menschen ohne Kinder ein besseres Leben haben.»