Fragen zur Steuererklärung - «Ich habe meine Ölheizung herausgerissen – ist das Unterhalt?»

Am TA-Steuertelefon gingen zahlreiche knifflige Fragen ein. Am meisten interessierten der Umgang mit Immobilien, Verkauf, Unterhalt und energetische Sanierungen.

Meine Ehefrau und ich wohnen im Zürcher Unterland in einem Einfamilienhaus. Nun zieht meine Frau in einer Nachbargemeinde in eine Alterswohnung. Ich bleibe vorerst im Haus, um ohne Stress den Haushalt aufzulösen und das Haus zu verkaufen. Später werde ich ebenfalls in die Alterswohnung ziehen. Kann ich für dieses Jahr eine Steuererklärung wie immer machen?

Ja. Es muss wie bis anhin eine gemeinsame Steuererklärung in der Standortgemeinde des Hauses ausgefüllt werden.