Interview mit Annalena Baerbock - «Ich habe mich nie weggeduckt, wenn der Gegenwind richtig heftig wurde»

«Ich hätte in dieser wichtigen Zeit nicht so vieles gleichzeitig machen sollen»: Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin der Grünen.

«Ich hätte in dieser wichtigen Zeit nicht so vieles gleichzeitig machen sollen»: Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin der Grünen.

So manches. Und ja, es fehlen derzeit ein paar Prozentpunkte. Aber wir kämpfen bis zum 26. September. Das Land kann sich nicht länger eine Bundesregierung leisten, die sich der Zukunft verweigert.

Frau Baerbock, Sie sind angetreten, um Bundeskanzlerin zu werden. Jetzt können Sie froh sein, wenn die Grünen auf Platz 3 kommen. Was ist schiefgelaufen?

Vor vier Monaten haben 43 Prozent der Menschen im Land gesagt, Annalena Baerbock ist geeignet, Kanzlerin zu werden. Heute sind es 23 Prozent. Was haben Sie persönlich verkehrt gemacht?

Am Anfang des Wahlkampfs hat es einige Rückschläge gegeben. Ich hätte in dieser wichtigen Zeit nicht so vieles gleichzeitig machen und neben allem noch ein Buch schreiben sollen. Zur Wahl steht kein Buch, sondern die Zukunft des Landes. Wir können beim Klimaschutz keine halben Sachen mehr machen.