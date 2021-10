Das grosse Abschiedsgespräch – «Ich habe mich noch nie dadurch ausgezeichnet, nur zu Hause rumzusitzen» Die scheidende deutsche Kanzlerin Angela Merkel blickt auf 16 Jahre an der Spitze Deutschlands zurück. Sie geht mit dem Selbstbewusstsein aus dem Amt, mehr geschafft zu haben, als ihr bisweilen zugeschrieben wird. Cerstin Gammelin , Nico Fried , Wolfgang Krach

«Alles, was ich getan habe, habe ich mit Blick auf das Notwendige getan»: Angela Merkel. Foto: Dominik Butzmann (Laif)

Anfang der Woche im Kanzleramt in Berlin, sechster Stock. Um 16.47 Uhr trifft Angela Merkel im Raum «Kleine Lage» ein. Sie begrüsst die Journalistinnen und Journalisten mit Mundschutz und Faust gegen Faust – «so machen wir das hier».

Das Gespräch findet an einem hellen runden Holztisch statt, der Blick auf den Berliner Hauptbahnhof ist frei, das Fenster zum Reichstagsgebäude verdunkelt. Die Abstände sind Corona-gerecht. Wenn die Kanzlerin in ihrem Arbeitszimmer ein Stockwerk höher empfängt, giesst sie normalerweise selbst den Kaffee für Gäste ein, diesmal stehen kleine Kännchen zur Selbstbedienung an jedem Platz.