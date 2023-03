Patrizia Laeri nach Lohnoffenlegung – «Ich habe noch nie so viele Hassmails erhalten» Im Kampf gegen Sexismus hat die Wirtschaftsjournalistin Patrizia Laeri kürzlich ihren Lohn veröffentlicht. Nun hagelt es harsche Kommentare.

Nicht mal im Zuge der #MediaToo-Debatte habe sie solch harsche Reaktionen erhalten: Patrizia Laeri. (Archivbild) Foto: Urs Jaudas

Nach ihrer Lohnoffenlegung letzte Woche hat es für Wirtschaftsjournalistin und Unternehmerin Patrizia Laeri Hasskommentare gehagelt: «Ich habe noch nie so viele Hassmails erhalten, wie jetzt nach meiner Lohnoffenlegung», sagte sie «Blick».

«Ich bin unterdessen die wohl meistgehasste Journalistin und Medienunternehmerin der Schweiz und ich frage mich, wieso», so Laeri. Nicht mal im Zuge der Sexismus- und Diskriminierungsdebatte #MediaToo habe sie solch harsche Reaktionen erhalten. «Die enorme wirtschaftliche Abhängigkeit der Frauen soll scheinbar kein Thema werden.»

Die Schweiz sei ein «Entwicklungsland» in Bezug auf Frauenrechte, sagte Laeri im Interview. «Auch wenn es weltweit gesehen noch 267 Jahre dauern wird, bis Männer und Frauen ökonomisch dieselben Chancen haben, sehe ich es als meine Lebensaufgabe, mich für dieses Ziel einzusetzen.»

Laeri kritisiert ausserdem das System der Lohnverhandlungen. «Aktuell verdienen die am meisten, die am besten verhandeln, und die Kompetenz bleibt dabei aussen vor.» Dabei bliebe Frauen heute nichts anderes übrig, als «besser zu verhandeln, da sie vom Gesetz nicht geschützt werden.»

Studien: Lohnungleichheit schrumpft durch Transparenz

Patrizia Laeri hat vor einer Woche auf dem sozialen Netzwerk «Linkedin» ihr Gehalt veröffentlicht. Sie gab an, sich 2022 monatlich 8000 Franken netto ausbezahlt zu haben. Demnach wollte Laeri mit der Veröffentlichung ihres Gehalts dazu beitragen, «den Sexismus auf dem Lohnzettel abzuschaffen». Sie verwies auf eine Studie, wonach die Wirkung von Lohntransparenz auf Lohngerechtigkeit erhärtet sei.

In den USA und in skandinavischen Ländern werden in Stellenausschreibungen schon länger Löhne transparent gemacht. Studien weisen nach, dass die Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern dadurch deutlich geschrumpft ist. In der Schweiz ziehen erste Firmen nach und weisen die Gehälter ebenfalls aus.

Patrizia Laeri gründete 2021 die Finanz- und Medienplattform «elleXX». In ihrer Gesprächsreihe «Moneytalk» spricht sie regelmässig das «Tabuthema» Lohn an.

7 Fakten zur Schweizer Lohnrealität Infos einblenden Gemäss der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung von 2020 beträgt der Medianlohn hierzulande 6665 Franken brutto, bei Vollzeit. Die Hälfte der Menschen verdienen mehr als diesen Betrag, die andere Hälfte weniger. 10 Prozent der Arbeitnehmenden beziehen einen Tieflohn von 4300 Franken oder weniger. Die bestbezahlten 10 Prozent kommen auf einen Lohn von über 12’000 Franken oder mehr. Die höchsten Durchschnittslöhne werden in der IT, im Pharmabereich und bei Banken bezahlt. Hierzulande verdienen Frauen im Schnitt 1500 Franken pro Monat weniger, wobei die Hälfte dieser Lohndifferenz nicht mit objektiven Faktoren wie Berufserfahrung oder Ausbildungsniveau erklärt werden kann. Über ein Drittel der Angestellten bezieht einen Bonus, der 2020 im Durchschnitt 10’100 Franken betrug. In der Region Zürich verdienen Arbeitnehmende am meisten, dich gefolgt von Genf. Die tiefsten Löhne werden im Kanton Tessin ausbezahlt. (fim)

SDA/sep

Fehler gefunden?Jetzt melden.