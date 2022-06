Abo Samstagsgespräch mit Glücksexpertin «Es ist nicht einfach, in einer Leistungsgesellschaft glücklich zu sein»

Ethnologin Nadja Buser erklärt, warum wir in der Schweiz so glücklich sind – auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Und sie sagt, wie man auch in der Pandemie Spass haben kann.