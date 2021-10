Gespräch über Wellness in Zürich – «Ich hatte keine Lust auf kollektives Nacktsein» – «Kein Wunder!» Unsere Kolumnistinnen frierts. Ein Saunabesuch könnte helfen. Doch es gibt Hürden, die man vorher nehmen müsste. Meinung Isabel Hemmel , Paulina Szczesniak

Isabel Hemmel: So, fertig Altweibersommer! Mich hats vor ein paar Tagen abends schon dermassen gefroren, dass ich gern in die Badewanne gestiegen wäre.

Paulina Szczesniak: Und warum hast dus nicht getan?

Hemmel: Weil man in meiner Dusche schlecht baden kann. Ich hab dann überlegt, stattdessen in den Hamam im Volkshaus zu gehen. Aber plötzlich hatte ich auf kollektives Nacktsein so gar keine Lust.

Szczesniak: Kein Wunder. Virus sei Dank ist man ja teils schon alarmiert, wenn man Menschen mit unverhüllter Mundpartie begegnet. Wie soll man dann erst mit allem unter der Maskenlinie fertig werden!