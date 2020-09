Wir wohnen an einer lauten Strasse. Ein schrecklicher Sound. Mechanisch, unmenschlich, unerbittlich. Als wir hierherzogen, schrie meine Seele nach Ruhe. Ich träumte von Schallschutzwänden, von Tempo dreissig, von einer göttlichen Faust, die dem Spuk ein Ende setzt. Immerhin, vor ein paar Jahren wurde die Geschwindigkeit von sechzig auf fünfzig gesenkt – doch die wichtige Entwicklung passierte in mir drin. Ich höre den Verkehr nicht mehr. Als würde ich in einer durchsichtigen Schutzhülle leben. Vielleicht hat mein Gehör nachgelassen. Vielleicht verdränge ich. Vielleicht bin ich schon ein Alien.

