Argentinien ist Weltmeister – «Ich hoffe, dieser Titel gibt meiner Mutter Kraft»

Grosse Emotionen bei den Argentiniern: Gonzalo Montiel und Lautaro Martinez nach dem entscheidenden Penalty. Foto: Tolga Bozoglu (EPA)

Die WM 2022 von Katar ist vorbei, Argentinien ist Weltmeister. Und was für ein Ende es war. 2:2 hiess es nach 90 Minuten, 3:3 nach 120, die Franzosen wehrten sich vor allem in Person von Kylian Mbappé, der alle drei Tore schoss. Im Penaltyschiessen schliesslich hatten die Argentinier die Oberhand, keiner von ihnen scheiterte, und Verteidiger Gonzalo Montiel setzte mit seinem verwandelten Penalty den Schlusspunkt dieses Wahnsinnsfinals.

Das hier sind die Reaktionen nach dieser Partie:

Lionel Scaloni, Trainer Argentinien

«Wir alle wissen noch gar nicht was mit uns geschieht. Es war wunderschön, es ist einzigartig. Ich widme den Sieg meiner Familie, meinem Vater, meiner Mutter sie haben mir ein Leben ermöglicht, das mir ermöglichte, hier zu sein. Sie haben mich immer gepusht und unterstützt. Wir Trainer sind immer gleich, wir alle wollen das beste vom Team und diesmal hat es geklappt. (Zu seinem Kind, das er auf dem Arm hat:) Du weisst, dass dein Vater Weltmeister geworden ist, ja?»

Emiliano Martinez, Goalie Argentinien

«Das war ein Spiel, in dem wir leiden mussten. Wir dachten, wir hätten alles unter Kontrolle, aber die zwei schnellen Tore Frankreichs haben uns zurückgeworfen. Für uns Argentinier ist Leiden ja so etwas wie Schicksal. Wir schiessen das 3:2, wieder ein Penalty gegen uns, wieder beginnt alles von vorne. Aber Gott sei Dank ist es nun so zu Ende gegangen. Nach dem Ende habe ich zu Gott gesprochen und ihm gesagt: ‹So ein Gefühl hatte ich noch nie.› Davon haben wir geträumt, ich bin sprachlos.»

Lautaro Martinez, Stürmer Argentinien

«Schau dir das alles an, mir fehlen die Worte! Danke an alle, danke an das argentinische Volk, danke an unsere Spieler, die hier sind und an all jene, die uns unterstützt haben: Staff, Köche, Ärzte. Ich widme diesen Titel allen, meiner Familie, die auf der Tribüne ist. Vor allem meiner Mutter zu Hause, ich hoffe, dass ihr dieser Titel Kraft gibt. Sie hat gesundheitliche Probleme.»

Leandro Paredes, Mittelfeldspieler Argentinien

«Es ist schwierig zu erklären, was wir gerade erleben. Es ist ein Traum, der wahr geworden ist. Wir denken an unsere Familien und an unsere Freunde, an alle, die uns unterstützen. Wir sind so stolz für unser Land.»

Raphael Varane, Verteidiger Frankreich

«Wir haben während dieses Turniers alles gegeben, wir hatten viele Hindernisse zu überwinden, wir haben nie aufgegeben. Heute waren wir im Final eine Stunde lang gar nicht im Spiel, das war für uns sehr schwierig, aber wir sind trotzdem zurückgekehrt und hätten den Match gewinnen können. In der Verlängerung sah ich uns körperlich im Vorteil, wir haben an den Sieg geglaubt, wir haben Druck gemacht. Wir haben alles gegeben, um diese Partie zu gewinnen, wir waren davon auch nicht weit entfernt, aber es hat nicht gereicht. Trotz der grossen Enttäuschung bin ich sehr stolz auf diese Mannschaft.»

Gary Neville, früherer englischer Nationalspieler, heute TV-Experte

«Messi muss im Zentrum dieses Erfolgs stehen. Er ist ein grossartiger Spieler und es fühlt sich richtig an, dass er Weltmeister geworden ist. Er hat viel zu diesem Titel beigetragen an diesem Turnier, er war der Leader in jedem Match. Es ist ein Glück, Lionel Messi live Fussball spielen zu sehen. Die Leidenschaft, die Emotionen, die Kampfbereitschaft, der Geist dieser argentinischen Mannschaft und auch die Bösartigkeit von Martinez bei seiner Arbeit als Goalie war grossartig. Dieser Final war eines der grössten Spiele, die ich in meinem Leben gesehen habe.»

So reagiert die (Sport-)welt

