Zürcher Grossfamilie zur Lockerung – «Ich kann den Montag kaum erwarten» Die Fünf-Personen-Limite traf grosse Familien besonders hart. Sie gehören jetzt zu den wenigen, die zumindest ein bisschen Grund zur Freude haben. Hélène Arnet

Ungewohnt entfernt: Wenn Kinder und Enkel zu Besuch kommen, wird auch am Küchentisch Abstand gehalten. Foto: PD (Fischer)

Nicht mehr als fünf Personen am Stubentisch. Diese noch geltende Vorschrift des Bundesrats, um Corona einzudämmen, macht Gross- und Patchworkfamilien den Alltag schwer. Deshalb jubelt es heute an der Weidstrasse in Dietikon. Und in einem Bauernhof etwas ausserhalb von Bäretswil im Zürcher Oberland ist die Erleichterung gross.

Grössere Lockerungen lässt die Situation noch nicht zu. Das hat der Bundesrat heute klar gemacht. Aber ab Montag sind im privaten Kreis wieder bis zu zehn Personen erlaubt.

10 Kinder, 23 Enkel

Der Bäretswiler Landwirt Gerhard Fischer und seine verstorbene erste Frau hatten fünf Kinder. Seine jetzige Lebenspartnerin Lina, ebenfalls verwitwet, brachte vier Kinder in die Ehe. Dazu kommen ein gemeinsamer Sohn und 23 Enkel.