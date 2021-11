Gespräch über verlorene Handschuhe – «Ich kann einzelne Handschuhe nicht wegwerfen.» – «Weil du auf ein Happy End hoffst!» Unsere Kolumnistinnen frieren nicht gern. Das Blöde ist nur, dass Mützen die Frisur ruinieren. Und Handschuhe – das ist sowieso ein Thema für sich! Meinung Paulina Szczesniak Isabel Hemmel

Isabel Hemmel: Ich finde ja, es gibt wahnsinnig hübsche Mützen. Mir stellt sich allerdings jedes Jahr dieselbe Frage: Wie schafft man es, einerseits schönen Strick auf dem Kopf zu tragen und andererseits eine fürchterliche Frisur zu vermeiden? Für mich gibts nur zwei Möglichkeiten: Kappe tragen – auch im Büro. Oder frieren.

Paulina Szczesniak: Ich greife manchmal zur Zwischenlösung: Ohrenwärmer! So what, dass die was Kindliches haben. Wenn sie gut gepolstert sind, hört man das «Wie sieht die denn aus!» um sich herum ohnehin nicht.

Hemmel: Ich bin auch im Besitz von Ohrenschützern, aber ich finde immer, ich gleiche damit ein wenig einem Moschusochsen. Einen Vorteil gibts allerdings: Ich habe sie im Gegensatz zu diversen Mützen noch nie irgendwo liegen gelassen.