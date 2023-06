Herr Hucknall, auf Simply Reds neuem Album «Time» singen Sie tiefer, als man es von Ihnen gewohnt ist. Woran liegt das?

Daran, dass ich auf «Time» so etwas wie musikalische Altersvorsorge betreibe. Für das Album habe ich ganz bewusst Songs in einer tieferen Tonlage geschrieben, die ich hoffentlich auch in zehn Jahren noch werde bedienen können. Meine Stimme hat sich in den letzten Jahren nämlich verändert: Gegen unten ist sie voller geworden. Diese neue Qualität will ich auskosten – ohne mich von den hohen Registern zu verabschieden.