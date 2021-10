Gerardo Seoane im Interview – «Ich kann nicht einfach sagen: Copy-and-paste, ich mache alles wie bei YB»

Leverkusen-Trainer Gerardo Seoane sagt, wie er im Bundesliga-Spitzenspiel Bayern München schlagen will. Weshalb er sich nicht als ­Glückskind ­erachtet. Und warum er glaubt, YB habe von seinem Abgang profitiert.

Ich würde das anders definieren. Für mich ist immer dort der Höhepunkt, wo ich gerade bin. Als ich als Trainer im Nachwuchs von Luzern anfing, war das ein Höhepunkt. Dann das erste Spiel auf einer neuen Stufe, das erste in der Super League, das erste mit YB, in der Champions League… Und jetzt ist es Bayer 04 gegen Bayern, Zweiter gegen Erster, gleiche Punktzahl. Eine ganz tolle Affiche. Und grosse Vorfreude.

Bayer gegen Bayern, Zweiter gegen Erster in der Bundesliga – ist das der Höhepunkt Ihrer Karriere?

Die Stärkeverhältnisse sind angesichts des Personalaufwandes klar: In der Saison 2019/20 wies Bayern Ausgaben von 339 Millionen Euro auf, Leverkusen dagegen von 139 Millionen. Das macht Ihre Mannschaft doch zum Aussenseiter.

Klar hat Geld im Spitzensport einen Einfluss. Und alle versuchen, mehr Einnahmen zu generieren, damit man sich inner- und ausserhalb des Platzes bestmöglich aufstellen kann. Trotzdem zeigt uns der Sport ja immer wieder, dass alles möglich ist. Vor kurzem gewann in der Champions League Sheriff Tiraspol im Santiago Bernabeu (gegen Real Madrid). Für uns ist klar, dass wir gegen Bayern München eine sehr gute Leistung brauchen, dass wir nur wenige Fehler machen dürfen, dass wir mutig, frech und mit der nötigen Aggressivität spielen müssen, damit wir ein positives Resultat erzielen können. In diesem Spiel können wird es uns nicht erlauben, auch nur während einer kurzen Phase vom Gas zu gehen.