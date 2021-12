Zürcher Reaktionen auf 2-G-Vorschlag – «Ich kann nicht mal mehr ein Bier trinken. Aber impfen? Nein» Geht es nach dem Willen des Bundesrats, werden Ungeimpfte bald vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Diese zeigen sich trotzig. Liliane Minor Tina Fassbind

Warten auf den Test, hier beim Carparkplatz neben dem Zürcher Hauptbahnhof. Foto: Ela Çelik

Der 31-jährige Sebastien ist wütend. Und trotzig. Der Walliser hat sich soeben im Testzentrum an der Langstrasse ein Stäbchen in die Nase stecken lassen. Wenigstens koste der Test hier nur zwanzig Franken, nicht fünfzig wie daheim im Wallis. Aber das ist auch schon das Einzige, was an diesem schneeregnerischen Freitagnachmittag positiv ist.

Denn Sebastien ist ungeimpft. Er wird, wenn es nach dem Willen des Bundesrats geht, schon bald keinen Zutritt mehr zu Restaurants, Freizeiteinrichtungen und Veranstaltungen mehr haben. Was er zur 2-G-Regel sagt, wonach nur noch Geimpfte und Genesene zu diesen Einrichtungen Zutritt haben? «Schrecklich, ich kann nicht einmal mehr ein Bier trinken gehen.» Aber impfen lassen will er sich trotzdem nicht. «Da kann auch noch die zwanzigste Welle kommen», schimpft er.