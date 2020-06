Auf dem Höhepunkt seiner Karriere: Lukas Christen gewinnt bei den Paralympischen Spielen 2000 in Sydney Gold über 200 m und Silber über 100 m (im Bild).

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere: Lukas Christen gewinnt bei den Paralympischen Spielen 2000 in Sydney Gold über 200 m und Silber über 100 m (im Bild).

War der Motorradunfall Ihr persönlicher Lockdown?

Ja, aber nicht der einzige. Wie die meisten Menschen habe auch ich mehr als eine schlimme Krise in meinem Leben durchlaufen. Man wird krank, enge Bezugspersonen sterben, man verliert den Job oder gerät in Sinnkrisen. Das kennen viele. Der Unfall war für mich aber sicher am heftigsten.