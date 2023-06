Extrem stark. Denn ich bin selber einmal in einer Unterwasserkapsel zum Wrack runtergetaucht. Und ich kenne zwei der Insassen, die jetzt verunfallt sind, persönlich. Mit Stockton Rush, dem Piloten und Chef der Firma, die diese Tauchgänge veranstaltet, habe ich über die Jahre viele Interviews geführt. Ich bin mit ihm sogar befreundet. Auch mit dem französischen Titanic-Forscher Paul-Henri Nargeolet habe ich mich schon mehrmals ausgetauscht. Er erklärt den zahlenden Gästen bei diesen Expeditionen, welchen Teil des gesunkenen Schiffes sie gerade sehen und was es damit auf sich hat.

Brigitte Saar beim Treffen des Titanic-Vereins Schweiz am 19. Mai 2023 in Arbon am Bodensee.

Das war 1998, ich konnte eine Expedition des russischen Meeresforschungsinstituts begleiten. Sieben Jahre später war ich dann nochmals auf einer vergleichbaren Expedition, aber nur als Beobachterin. Getaucht bin ich beim zweiten Mal nicht mehr. 1998 sind wir bei sehr strammem Wetter rausgefahren, ich wurde dann auch ordentlich seekrank. Die Reise von St. John’s in Neufundland, von wo die Expeditionen normalerweise starten, bis zum Punkt, an dem die Titanic gesunken ist, dauert etwas länger als einen Tag. Bei uns dauerten die technischen Vorbereitungen für den Tauchgang dann nochmals rund 24 Stunden. Das geht heute schneller. Eigentlich war die Wartezeit aber ganz angenehm.

Weil ich den Piloten kennen lernen und mit ihm ein paar Gespräche führen konnte. Ich hatte auch Gelegenheit, mich mal in die Kapsel zu setzen und an die Enge zu gewöhnen. Es fanden mehrere Tauchgänge mit jeweils unterschiedlichen Passagieren statt, dazwischen gab es Ruhe- und Wartungstage. Insgesamt dauerte die ganze Expedition zwei Wochen. Heute hingegen finden achttägige Teilexpeditionen statt.

Nein. Damals waren die Tauchgänge noch nicht so teuer – in meinem Fall 32’500 Euro. Ich bin für die Sendung «Welt der Wunder» zur Titanic runtergetaucht, die Kosten hat der Fernsehsender getragen.

Gab es Momente der Unsicherheit oder Beklemmung? Kamen Ihnen Gedanken wie ‹Wenn jetzt etwas passiert, dann bleiben wir hier unten und sterben einsam in einer Tiefe von 3000 Metern›?

Es gab einen Moment, als der Sensor für die Atemluft einen falschen Alarm auslöste. Das war so ein schrilles Geräusch, das sich in kurzen Abständen wiederholte. Ich bin zunächst sehr erschrocken, aber dann hat uns der Pilot erklärt, dass der Alarm durch einen kondensierten Wassertropfen am Sensor ausgelöst wird und darum harmlos ist. Und ja, ich habe schon realisiert, wie einsam man da unten ist und wie sehr mein Schicksal in den Händen dieses Piloten lag. Es sind damals zwei Kapseln gleichzeitig runtergetaucht. Als die zweite ankam, habe ich mich wie ein kleines Kind gefreut, dass da jetzt noch ein paar Menschen mehr in der Nähe waren. Ich habe sogar gewinkt, obwohl mich die Passagiere in der anderen Kapsel natürlich gar nicht sehen konnten.