Ich machs dann mal anders Die Corona-Krise zwingt uns umzudenken. Unser Jobexperte verrät, warum und wie uns Unangepasstheit zum Erfolg führen kann. Peter Michael Bak

Widerstand willkommen: Wer vorankommen will, sollte Herausforderungen nicht scheuen. Getty Images

Die Frage nach beruflichem Erfolg oder Misserfolg kann in vielen Fällen als Frage der Passung verstanden werden. Auf der einen Seite gibt es Angebote – also Jobs, Karriereoptionen oder auch nur bestimmte Tätigkeiten – und auf der anderen Seite Menschen, die ein bestimmtes Kompetenz- und Persönlichkeitsprofil besitzen. Im Idealfall, so meint man, passen dann Anforderungen und Kompetenzen bzw. Persönlichkeit perfekt zusammen. Um das zu gewährleisten, werden häufig sogar psychologische Testverfahren eingesetzt, von denen man sich eine objektive Bewertung erhofft.