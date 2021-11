Kolumne von Michèle Roten – «Ich möchte mich nur noch verneigen» Auch unsere Kolumnistin könnte über illegale Sprayereien ganz locker schimpfen. Tuts aber nicht. Im Gegenteil. Meinung Michèle Roten

Die Stadt spricht über das KCBR-Graffito am Kamin bei der Josefwiese. Wegmachen? Dranlassen? Was ist Ihre Meinung?

Faye (28), Grafikerin

Wegmachen!!! Das ist Vandalismus der schlimmsten Sorte, eine Frechheit sondergleichen, illegal noch dazu! Wo kommen wir denn hin, wenn hier alle einfach tun, was sie wollen? Oder wie würden die das finden, wenn ich denen einfach vor die Haustür machen würde, nur weil ich es kann und grad Lust dazu habe?!

Zugegeben, es fällt mir recht leicht, so zu schimpfen – Menschen, die sich so und über so etwas aufregen, sind denkbar einfacher zu irritieren.