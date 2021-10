Streit um Areal in der Manegg – «Ich möchte nicht riskieren, dass Kinder ohne Schulhaus dastehen»

Am Mittwoch entscheidet der Gemeinderat über die Zukunft von zwei Fabrikhallen in der Manegg. Der im Vorfeld kritisierte Stadtrat André Odermatt sagt, weshalb 132 Millionen Franken nicht teuer sind für ein Schulhaus.

Streit um Areal in der Manegg

2024 soll in der Manegg ein dringend benötigtes Schulhaus entstehen. Im Vorfeld ist über zwei Fabrikhallen ein Streit entbrannt. Die Zwischennutzer des Vereins Zitrone und verschiedene Gemeinderätinnen und Gemeinderäte kritisieren das Vorgehen des Stadtrats. Dieser hatte bei der ursprünglichen Vertragsverhandlung mit der Besitzerfamilie eine Zwischennutzung vergessen. Nun hat er ein Konzept präsentiert, das den jetzigen Zwischennutzern nicht gefällt.

Herr Odermatt, der Stadtrat sagt, wenn der Objektkredit durchfällt, dann scheitert das ganze Projekt. Weshalb sind Sie sich so sicher?

Der Gemeinderat kennt die vertraglichen Vereinbarungen. Wenn er sich gegen den Kredit entscheidet, hat es die Stadt nicht in der Hand, was mit dem Grundstück passiert. Ich will das Risiko nicht eingehen, dass die Kinder und Jugendlichen kein Schulhaus haben, wenn sie es brauchen. Zwischennutzungen sind gut, aber die Schülerinnen und Schüler sind mir auch wichtig.