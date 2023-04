Flugzeugunglück in Hochwald – «Ich muss jedes Mal weinen, wenn ich von diesem Tag erzähle» Vor 50 Jahren ereignete sich das bisher schlimmste Flugzeugunglück der Schweiz in Hochwald (SO). Hansruedi Vögtli war der Erste vor Ort – und bot den Schwerverletzten Erste Hilfe. Leif Simonsen

Als die englische Chartermaschine des Flugzeugtyps Vicky Vanguard am Morgen des 10. April 1973 in Hochwald zerschellte, verloren 108 Menschen ihr Leben. 37 überlebten. Eine Tragödie unvorstellbaren Ausmasses. Aber was passierte, nachdem die Maschine der Invicta International Airlines, die auf dem Weg von Bristol nach Basel war, um exakt 10.13 Uhr in den Hang beim Weiler Herrenmatt geprallt war? Lange, aus heutiger Sicht unfassbar lange: nichts.