Jugendliche übers Rauchen – «Ich rauche nicht, weil es cool ist» Was denken Jugendliche übers Rauchen, schwarze Lungen und den ersten tiefen Zug? David, Jaël und Lyan, wohnhaft im Kanton Uri, erzählen. Von der Lust nach einer Zigi – und dem Ekel. Gregor Poletti

Haben ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit dem Rauchen, den Reaktionen der Eltern und dem Einfluss der Werbung auf ihr Verhalten: (von links) David, Jaël und Lyan. Foto: Fabian Biasio

Im Stübli, im dritten Stock eines kleinen, gemütlichen Restaurants in Altdorf, treffen sich an diesem Abend drei Jugendliche, um übers Rauchen zu diskutieren. Jaël Marbet,16, angehende Fachfrau Leder und Textil: «Rauchen mit Kollegen ist lässig.» Lyan Würsch, 16, Chemie- und Pharmatechnologie-Lehrling: «Ich mochte den Geruch von Rauch schon immer.» David Gisler,17, in der Lehre zum Polymechaniker: «Rauchen ist nichts für mich.»

Fast 32 Prozent der Jungen rauchen