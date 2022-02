Interview mit Osteuropa-Historiker – «Ich rechne mit heftigem Widerstand der Ukrainer»

Weshalb hat sich Putin für die grosse Invasion entschieden, trotz aller Warnungen aus dem Westen und selbst aus China?

Er will das sogenannte «Ukraine-Problem» jetzt lösen. Das hat er mehrfach angekündigt. Er hat sich in dieser Frage in den vergangenen zwei Jahren zusehends radikalisiert. Vielleicht trug auch seine Isolation während der Pandemie dazu bei. Seine zentrale Forderung, die Nato nicht auf die Ukraine und andere Staaten im Osten zu erweitern, stellt sich im Nachhinein als Ultimatum heraus. Der Westen ist nicht darauf eingegangen. Deshalb lässt er seinen Worten Taten folgen.