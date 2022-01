Kolumne von Michèle Roten – «Ich sage Ihnen, wie geil: Sehr geil» 8057, 8003, 8036: Wie stellen sich eigentlich die Zürcher Postleitzahlen zusammen? Michèle Roten gibt Antwort und macht noch kurz Werbung für einen eher unbekannten Service der Post. Meinung Michèle Roten

Gibt es eigentlich eine Logik hinter den Zürcher Postleitzahlen?

Wie grossartig wäre es, wenn die Antwort lauten würde: Nein. Wenn das mal irgendwelche Postmenschen im Suff mit ein paar Würfeln festgelegt hätten. Aber natürlich hat es System, und zwar folgendes.

Die erste Ziffer gibt grob die Region an: Die Schweiz wurde einst von West nach Ost durchnummeriert. 1964 war das übrigens, gar nicht mal so lange her! Bis dahin mussten die armen Pöstler und Pöstlerinnen tatsächlich einfach wissen, in welchem Rüti der Herr Meier an der Dorfstrasse 12 wohnt – die Schwierigkeit, «geografiekundiges Personal» zu finden, war denn auch ein wichtiger Grund für die Einführung der Postleitzahlen.