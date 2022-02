Interview mit Sängerin von Black-Sea-Dahu – «Ich schäme mich oft, Teil der Spezies Mensch zu sein» Auf «I Am My Mother» kritisiert Black-Sea-Dahu-Frontfrau Janine Cathrein die Gesellschaft – das ist neu. Auch sonst hat sich der Sound der erfolgreichen Zürcher Indie-Folkband verändert. Sara Belgeri Ela Çelik (Fotos)

Am 25. Februar kommt das neue Album von Black Sea Dahu rund um Frontfrau Janine Cathrein heraus. Foto: Ela Çelik

Janine Cathrein kommt auf ihrem Rennvelo angefahren und hält vor den Treppen des Zollhauses. Auf dem Rücken trägt sie einen grossen gelben Freitag-Rucksack. Sie werde nachher «noch ein wenig Büro im Osso machen», also im Restaurant an der Ecke Administratives erledigen, sagt sie. Ja, auch Administratives gehört dazu, wenn man eine Band hat. Cathrein ist Frontfrau der Zürcher Indie-Folkband Black Sea Dahu. In der Bar Gleis wollen wir über ihr neues, sehr persönliches Album sprechen.