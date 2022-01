Fragebogen mit Ramon Zenhäusern – «Ich schlafe lieber alleine, schliesslich brauche ich Platz»

Vom Belächelten an die Spitze Infos einblenden

Ein Auf und Ab ist diese Saison für viele Slalomfahrer, gerade auch für Ramon Zenhäusern: Vierter war er in Adelboden, zuletzt 18. beim Nachtrennen von Schladming. Foto: Georg Hochmuth (Keystone)

Auf dem Weg nach oben gibt es nicht viele, die Ramon Zenhäusern zutrauen, ein Slalomfahrer zu werden. Sein Vater tut es immer, bald auch Didier Plaschy, in dessen Fanclub Zenhäusern als Kind war. Seit 12 Jahren steht ihm Plaschy als Trainer zur Seite – und probiert an ihm allerlei aus. Schliesslich weiss er, dass es besondere Methoden braucht, um die 2,02 Meter Grösse unter Kontrolle zu kriegen auf diesen irrwitzig kurzen Latten, die Zenhäusern um die Tore wuchten muss.

So geht er morgens um halb sechs Uhr vor der Schule Schlittschuh laufen, schwingt sich mit Langlaufski die Pisten hinunter, lässt sich auf dem Trottinett hinter Plaschys Auto herziehen. Oder fährt im Sommer mit einem Wassersack auf dem Kopf, Inline-Skates an den Füssen und abgeklebter Skibrille im Gesicht über eine wellige Pumptrack. Die Trainingsweise mag ungewöhnlich sein, doch sie macht aus dem belächelten Schlaks von einst einen der erfolgreichsten Slalomfahrer.

Sieben Mal stand der 29-Jährige schon auf dem Weltcuppodest, in Kranjska Gora 2019 und Alta Badia 2020 siegte er, an den Olympischen Spielen 2018 holte er Silber hinter Andre Myhrer. In dieser Saison läuft es noch nicht ganz so rund für den Walliser. Die Ränge 15 und 22, die beiden 18. Plätze und der Ausfall in Kitzbühel entsprechen nicht seinen Ansprüchen. Rang 4 von Adelboden tut das schon eher. (rha)