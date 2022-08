Interview Ancillo Canepa – «Ich stehe immer noch zu dieser Aussage. Ja!» Der Präsident des FCZ erklärt, was von den Millionen im Europacup übrig bleibt, liefert Gründe für den Fehlstart in der Liga und glaubt weiter, dass das Team besser ist als letzte Saison. Thomas Schifferle

«Trotzdem bin ich mehr als gelassen»: Ancillo Canepa, Chef des sieglosen Meisters und Tabellenletzten.

Foto: Thomas Egli

Am Tag nach dem erlösenden Sieg gegen Linfield Belfast ist Ancillo Canepa wieder früh auf den Beinen, um 7 Uhr schon. Viel Zeit, um die Berichte zum 3:0 am Vorabend zu lesen, hat der Präsident des FC Zürich trotzdem nicht. Er muss bald mit Kooki, seiner Schäferhündin, zum Arzt. Und über Mittag ist er in Schaffhausen. Vor dem 50er-Club des FC Schaffhausen hält er ein Referat zur Führung eines Profi-Fussballclubs.



Am Nachmittag redet er in seinem Büro in der Zürcher Innenstadt nicht gleich zur Lage der Nation, aber zur Lage des FCZ nach dem Fehlstart in die Meisterschaft, dem Erfolg gegen Linfield, der im Minimum den Einzug in die Gruppenphase der Conference League gesichert hat, und zur Aussicht, sich gegen Heart of Midlothian gar für die Gruppenspiele der Europa League zu qualifizieren.