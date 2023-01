Doris Fiala tritt an antikapitalistischer Demo in Zürich auf

Sie treten am Samstag als Rednerin an einer Demo in Zürich gegen das iranische Regime auf. Warum tun Sie das?

Ich habe gute Freunde, die aus dem Iran stammen. Sie sagen allerdings noch heute, dass sie aus Persien sind. Aber es ist für mich als langjährig aussenpolitisch tätige Politikerin überhaupt nicht banal, was derzeit im Iran passiert. Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte zu verteidigen und die Demokratisierung voranzutreiben, war immer ein Schwerpunkt in meiner Tätigkeit. Ich möchte den Menschen aus dem Iran beziehungsweise Persien mit meinem Engagement zeigen, dass mir ihr Schicksal nicht gleichgültig ist und dass sie nicht allein sind.