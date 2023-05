Serie «Ein Tag im Leben» – «Ich verdiene zwar nicht viel, aber ich habe viel Freiheit» Fabio Hauser (38) arbeitet in einem Sportgeschäft in Bern – und hat sich zum konfessionsfreien Begleiter ausbilden lassen. Giannis Mavris (Das Magazin)

Foto: Giannis Mavris

Mittlerweile stehe ich früher auf, das kommt wohl mit dem Alter. Ich bin so um acht als Erster im Geschäft, nehme die neue Ware entgegen und gebe Altes zurück: Schuhe, Kleider, Sprays, was gerade anfällt. Ich bin als Aushilfe im Stundenlohn angestellt und zuständig für das Lager und die Werkstatt, manchmal helfe ich auch an der Kasse aus oder berate Kunden. Das ist aber nicht meine Stärke, ich bin definitiv kein guter Verkäufer.