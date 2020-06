Die letzten Zürcher Festspiele sind in vollem Gang. Wie sehr sind Sie in Festlaune?

Nur insofern man es neu denkt. 1:1 das Alte machen wollen, ist keine gute Idee. Es geht ja auch gar nicht. Es gibt diese alte Normalität nicht mehr – und auch keine 4000 Zuschauer auf dem Münsterhof. Für uns war deshalb klar: Es gibt nur die Flucht nach vorne. Dass so viele Künstler Lust hatten, mit uns für die «Festspiele X» diese neue Wege zu gehen, war ein grosser Glücksmoment.

Inwiefern funktioniert digital, was real geplant war?

Was vermissen Sie an den diesjährigen, digitalen Festspielen?

Im Moment die 1920er. Durch die Arbeit am Programm der Festspiele kenne ich sie jetzt besser als die 80er – obwohl in diesem Jahrzehnt geboren bin.

Die 1920er-Jahre scheinen wie eine unerschöpfliche Quelle an Inspiration – obwohl oder gerade weil es natürlich auch das Abgründige gibt, die Spuren der Gräuel des Ersten Weltkriegs oder die Wirtschaftskrise ab 1929.

Was fasziniert Sie an den 1920er-Jahren?

Die 35-Jährige hat das Programm für die diesjährigen (und letzten) Zürcher Festspiele zusammengestellt. Wegen Corona finden diese vorwiegend digital statt – und heissen «Festspiele X». Die studierte Kultur- und Kommunikationswissenschaftlerin hat unter anderem in Berlin am Theater gearbeitet, bis sie vor acht Jahren als Dramaturgin als Schauspielhaus Zürich kam. Die gebürtige Stuttgarterin lebt im Zürcher Kreis 5. (ema)

Wo treffen Sie Freunde am liebsten in Zürich?

In letzter Zeit auf der Josefwiese mit einem Bier vom Kiosk. Ich freue mich aber auch, endlich wieder ins Josef, in die Vineria oder in die RiffRaff-Bar zu gehen.