Die bekannte iranische Profikletterin Nasim Eshqi hat letzten Herbst in Italien Asyl erhalten. Seither ist sie zu einer prägnanten Stimme des Protests gegen das Regime in Teheran geworden.

Nasim Eshqi, willkommen in der Schweiz, wir haben viele tolle Berge hier, wie Sie wissen. Das muss eine einzige grosse Spielwiese für Sie sein.

Ja, Länder mit vielen Bergen sind die besten. Ich war schon auf einigen Klettertouren in der Schweiz, ich erhielt in den vergangenen Jahren im Sommer jeweils ein Visum für drei Monate nach Europa, um zu klettern – unter anderem in Chamonix oder am Furkapass.