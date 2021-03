Der Musiker spielte mit seiner Band für Amy Winehouse und stand mit Prince auf der Bühne. Seit drei Jahren wohnt er in Zürich. Wie geht es ihm?

«Die Kinder geniessen hier eine andere Unabhängigkeit als in New York»

Seit drei Jahren lebt und spielt der Musiker in Zürich, am Samstag etwa im Moods.

Sie standen schon mit Prince im Madison Square Garden auf der Bühne. Für dieses Gespräch haben wir uns nun beim GZ Wipkingen getroffen. Wie ist das für Sie?

Meine Familie und ich wollten nach den vielen Jahren, die wir in New York verbracht hatten, die Stadt verlassen. Wir waren auf der Suche nach einer besseren Lebensqualität. Meine Frau kommt von hier, und so war Zürich immer eine Option.