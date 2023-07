Abo Der beste Läufer der Gegenwart – «Ich war der mit dem grössten Maul. Aber ich lieferte auch» Jakob Ingebrigtsen ist mit 22 schon Olympiasieger und Weltmeister, will aber noch viel mehr. Was seine Verlobte dazu beiträgt – und wieso er die Leichtathletik altmodisch findet.

Jakob Ingebrigtsen, 22 Jahre alt, vor der Kirche St. Karl Borromäus in St. Moritz Bad. In jungen Jahren galt er als Wunderkind, als Erwachsener hat er bewiesen, dass das richtig war.

Nichts deutet darauf hin, wie schnell der junge Mann rennen kann, der da die Laufbahn in St. Moritz entlangschlendert. Jakob Ingebrigtsen hat an diesem Freitag schon ein Krafttraining hinter sich, am Abend wird er noch laufen. Dazwischen erzählt er von seiner verrückten Jugend, seinen Ansprüchen, Konkurrenten, die ihm nicht in die Augen blicken können – und er verdrückt ein riesiges Club-Sandwich mit Pommes frites. Das sei kein Problem, Brot vor dem Training sei gut.