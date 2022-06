Manga- und Anime-Szene in Zürich – «Ich war ein Mobbingopfer» Ein Besuch bei einem Fantreffen zeigt, warum sie sich Menschen wie «Darky» in der grössten Schweizer Community zuhause fühlen. Neben Comics geht es um Höflichkeit, Respekt und Zwischenmenschlichkeit. Jean-Marc Nia

Dark Columbia: «Hier finden die Leute es toll, was ich mache und wie ich bin.» Foto: Dominique Meienberg

Fotos ja, aber bitte keine richtigen Namen: Die Anime- und Manga-Fans, die sich an diesem Samstagabend in einem Raum der Zentralwäscherei treffen, wollen anonym bleiben, nur ihre Nicknames publiziert haben. Also jene, die sie in ihrem Chat verwenden. Sie hätten zu viele schlechte Erfahrungen in ihrem Umfeld gesammelt, erzählen sie. «Du schaust ja Kinderfilme», musste sich etwa Evekeks anhören. Zody weiss, dass vielen von ihnen schnell mal vorgeworfen wird, Hentai-Liebhaber zu sein. Hentai ist das pornografische Subgenre bei den Animes.