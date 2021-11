Ungeimpfter Ski-Profi – «Ich war froh, als ich mich angesteckt habe» Ralph Weber muss auf die ersten drei Rennen verzichten, weil er nicht geimpft ist. Der 28-Jährige versteht nicht, weshalb sie nicht verlegt wurden – und fürchtet die Langzeitfolgen der Impfung. René Hauri

Die Ski geschultert, doch fahren darf Ralph Weber erst in vier Wochen: Die Rennen in Lake Louise verpasst der St. Galler, weil er sich nicht impfen lassen will. Foto: Sven Thomann (Freshfocus)

Er sorgt für Wirbel, noch bevor er ein Rennen gefahren ist: Ralph Weber. Der St. Galler verpasst die ersten drei Speed-Events in Lake Louise. Der Grund: Der 28-jährige Abfahrer will sich nicht impfen lassen. Nach Kanada kommt aber nur, wer vollständig geimpft ist. Er hat dazu eine Stellungnahme veröffentlicht, in der er unter anderem schreibt, dass er genesen sei und deshalb in einer Impfung keinen Sinn sehe. Aber auch: «Die Massnahmen werden immer verschärft, es soll – wie man so schön umschreibt – ‹motiviert› werden – ich bezeichne das ehrlich und lieber als indirekten soziologisch-wirtschaftlich-abhängigen Impfzwang.»