Interview mit Komiker David Sedaris – «Ich weigere mich zu glauben, dass Menschen in ihren Gedanken keine Arschlöcher sind» Der Bestsellerautor und Komiker David Sedaris über seine Homosexualität, seinen geizigen Vater und den Grund, wieso er das Wort «queer» hasst. David Marchese (Das Magazin)

Ein sehr schönes Hemd von Comme des Garçons: David Sedaris als Model. Foto: Vincent Tullo/The New York Times/Redux/Laif

«Wenn ich früher mit dem Rad oder zu Fuss unterwegs war», sagt David Sedaris an einem milden Herbstabend auf der Terrasse seines Apartments hoch über Manhattan, «malte ich mir das Leben aus, das ich heute führe.» Kein Wunder. Seine Bücher, deren jüngstes «A Carnival of Snackery: Diaries (2003–2020)»* heisst, sind verlässliche Bestseller, und er gehört zu den wenigen Autoren, deren Lesungen regelmässig grosse Säle füllen.

Diese Erfolgskonstanz hat Sedaris, 64, und seinem langjährigen Partner und häufigen literarischen Widerpart, Hugh Hamrick, privaten Luxus wie Wohnungen in New York, Paris und am Strand des heimatlichen North Carolina beschert; ausserdem die Mittel, seiner Leidenschaft für Mode von Comme des Garçons zu frönen.