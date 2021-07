Interview mit Roger Federer - «Ich weiss nicht, ob das mein letzter Auftritt in Wimbledon war»

Roger Federer spricht nach dem Ausscheiden in Wimbledon über seine Zukunft. Trotz der deutlichen Niederlage will er weiter an seinem Comeback arbeiten.

War das Ihr letzter Auftritt auf Wimbledons Centre Court?

Das weiss ich wirklich nicht. Es war immer mein Ziel, nochmals in Wimbledon zu spielen. Dass ich es dieses Jahr geschafft habe, macht mich glücklich. Ich sagte stets, dass wir nach dem Turnier im Team besprechen werden, wie es weitergeht. Dafür nehme ich mir ein paar Tage Zeit. Wir müssen schauen, was wir tun können, damit ich besser in Form komme und wettkampfstärker werde. Aber ich bin glücklich, hier so weit gekommen zu sein. Natürlich würde ich gerne nochmals in Wimbledon spielen, aber in meinem Alter weiss man nie, was hinter der nächsten Ecke wartet.