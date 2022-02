Gespräch über die Aufhebung der Maskenpflicht – «Ich weiss nicht, was ich tun soll!» – «Klingt nach postpandemischer Überforderung» Die Masken sind gefallen. Unsere Kolumnistinnen sind irritiert darüber, was darunter zum Vorschein kommt. Meinung Isabel Hemmel Paulina Szczesniak

Isabel Hemmel: Dass Berset mehr oder weniger das Ende der Pandemie verkündet hat, ist prima. Weniger prima ist, dass ich jetzt nicht mehr weiss, wie ich mich verhalten soll. Heute Morgen war ich einkaufen und habe im Laden dreimal die Maske auf- und wieder abgesetzt.

Hemmel: Aber es war voll und mir unwohl, also habe ich die Maske montiert. Dann allerdings habe ich vermutet, dass jetzt alle denken, dass ich das tue, weil ich Corona habe. Also hab ich sie wieder runtergenommen. Plötzlich waren um mich rum weitere Personen mit Masken, denen ich meinerseits schlagartig unterstellt habe, sie seien infiziert, also hab ich das Ding wieder angezogen. Ich glaub, ich bestell jetzt online.