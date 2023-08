«Ein ziemlich sicherer, ein gefühlter Fakt»: Gülsha Adilji. Foto: Mirjam Kluka (SRF)

Millennials haben keine Hobbys, vermutlich, weil sie 24/7 damit beschäftigt sind, mit der Welt klarzukommen. Da bleibt definitiv keine Zeit für Badminton, Töpferkurse oder Wanderausflüge. Wanderausflüge noch am ehesten, denn die sind ja wichtig für Mental Health. Das ist jetzt vielleicht (ganz sicher) sehr selbstreferenziell und noch ziemlich sicherer ein gefühlter Fakt, denn ich habe keine Studie dazu gelesen, noch nicht mal gegoogelt, ob es so eine «Haben Millennials Hobbys»-Erhebung überhaupt gibt. Nicht, weil ich zu faul bin. Niemals! Wir Millennials lieben es, Sachen zu googeln, damit wir das, was wir wissen wollten, für acht Sekunden wissen können. Aber hier wollte ich die Wissensinsel in meinem Kopf unbewohnt lassen, damit ich nämlich weiterhin sagen kann: «wir Millennials». Einfach mal seinen inneren alten weissen Mann channeln und stumpf Sachen behaupten. Also erzähle ich jetzt ungefragt, aber mit viel Selbstvertrauen, dass meine Generation eine hobbylose Truppe ist.

Nichtsdestotrotz habe ich vor ein paar Tagen entdeckt, dass ich DOCH ein Hobby habe! Endlich kann ich während ersten Dates auf die Frage «Was sind so deine Hobbys» eine richtige Antwort geben und keinen zusammengelogenen Schmarren erzählen. Ja klar, wenn mich jemand so was fragen würde, dann stünde ich wortlos auf und würde stampfend diese miese Konversation verlassen. Dann käme ich noch wortloser zurück, um die Flasche Rotwein vom Tisch zu klauen. Aber zurück zu den Hobbys!

Leute, die Hobbys haben, haben ihr Leben im Griff. Sie nehmen sich Zeit für die Dinge, die ihnen Spass machen, und ich gehöre jetzt offiziell auch zu diesem erlauchten Kreis. Man muss sich jetzt nicht vor mir verbeugen, aber man darf, wenn man denn will. Mein Hobby ist keine Verrücktigkeit, muss es auch nicht sein, es muss lediglich mir Freude bereiten, und ich liebe-liebe-liebe es, zu tun, ich könnte es jeden Tag stundenlang machen: Lebensmittel einkaufen.

Langsam verstehe ich alte weisse Männer. Es ist viel schöner, wenn man einfach Dinge behaupten und absurde Schlüsse ziehen kann.

Es ist schon lange mein Ding, aber erst diese Woche habe ich während eines Gesprächs herausgefunden, dass es nicht allen Menschen so geht wie mir und dass nicht alle Leute eine tiefschürfende Leidenschaft dafür hegen. Ich dachte nämlich, alle würden durch die Regale streifen und sich alles genau ansehen und überlegen, ob sie vielleicht Weinblätter brauchen, um diese mit Reis und Liebe zu füllen für ein Dinner-Date, und ich glaubte auch, dass alle Menschen im Supermarkt die verschiedenen Kapernsorten eine Viertelstunde studieren, obwohl man sie safe nicht kaufen wird, und ich war mir sehr sicher, dass jeder und jede den Zuckergehalt der 23 verschiedenen Pflanzenmilchen vergleicht (what a time to be vegan, *insert Herz-Emoji).

Läge ich in einem Kernspintomografen und man würde mir ein Foto von Lebensmittelregalen zeigen, mein limbisches System würde in allen Farben leuchten. Vermutlich liebe ich Einkaufen so seeeehr, weil ich per Kaiserschnitt zur Welt gekommen bin, das ist ziemlich sicher die Kausalität. Langsam verstehe ich alte weisse Männer. Es ist viel schöner, wenn man einfach Dinge behaupten und absurde Schlüsse ziehen kann: «Bei mir regnet es aktuell, die Klimaerwärmung ist also klar eine Erfindung.» oder «Ich persönlich kenne nur Leute, die männlich oder weiblich sind, ergo kann es nur zwei Geschlechter geben.»

So durchs Leben zu gehen, klingt sehr unanstrengend, und man hat viel Zeit für neue Hobbys, wie zum Beispiel auf Twitter Bullshit erzählen. Ich für meinen Teil werde jetzt hobbymässig auch ein alter weisser Mann, *insert Handshake-Emoji.

