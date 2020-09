Interview mit Atlantis-Käufer – «Ich will die Königssuite für alle zugänglich machen» Kabir Mulchandani, der Käufer des Zürcher Luxushotels Atlantis, plant, aus dem Haus einen trendigen Treff für Millennials zu machen. Die Lage am Stadtrand sieht er sogar als Vorteil. Marius Huber

Kabir Mulchandani, Käufer des Hotels Atlantis. Foto: Andrea Zahler

Nichts ist zufällig an dieser Inszenierung, so viel ist sicher. Es ist der erste öffentliche Zürcher Auftritt von Kabir Mulchandani, jenem Unternehmer, der das Hotel Atlantis von der katarischen Königsfamilie gekauft hat. Und weil es für den ersten Eindruck keine zweite Chance gibt, hat Mulchandani eine führende PR-Agentur des Landes angeheuert – und sich selbst in einen lässigen Freizeitlook gekleidet. So sitzt er jetzt in der ehemaligen Königssuite, in Jeans, T-Shirt und Turnschuhen, umgeben von Goldarmaturen und Marmorintarsien.