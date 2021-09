Zürcher Slam-Poetin im Porträt – «Ich will euch alle anfixen» Das erste Soloprogramm von Rebekka Lindauer heisst «Héroïne». Die Zürcher Kabarettistin ist die Heldin der Zeit. Stefan Busz

Es wird ihr Jahr werden: Rebekka Lindauer startet durch. Foto: Toshimi

Die ersten Wörter stehen auf ihrer Hand, es ist sozusagen das Notfallprogramm, wenn das System im Kopf komplett ausfallen würde. «Kurz vor einer Premiere habe ich manchmal das Gefühl, alles vergessen zu haben, was ich sagen wollte», sagt Rebekka Lindauer. Deshalb hat sie den Anfang ihres Programms auf die Hand notiert. Nur zur Sicherheit. Im Fall der Fälle.

«Es ist mein Jahr», so könnten vielleicht die ersten Wörter heissen. So wurde sie angekündigt, als alles auf Anfang stand. «Merkt euch, 2020 wird das Jahr der Rebekka Lindauer sein», stellte Gabriel Vetter die Slam-Poetin vor. Es kam alles ein bisschen anders. Es gab keine Premiere. Keine Auftritte. Nichts. «Ich habe meine Wohnung so was von kennen gelernt», sagt Rebekka Lindauer. Der Lockdown war eine Art Horrorerfahrung. Zwei Punkte aus dieser Zeit. Die Hefemutter für das Sauerteigbrot: gekillt. Und aus der Essigmutter, die sie gezüchtet hat, ist ein Monster geworden.