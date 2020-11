Vom Stadtrat ins Unispital Infos einblenden

Da war er noch voller Tatendrang: Martin Waser in der Kantine des Unispitals, kurz nach seinem Amtsantritt. Foto: Reto Oeschger

Der ehemalige Zürcher Stadtrat Martin Waser gehört zu jenen Politikern, die nach ihren Exekutivzeit eine neue Herausforderung suchen. Viele wechseln in Aufsichtsgremien von Unternehmen, wobei Spitäler beliebt sind. Waser hatte von 2002 bis 2014 die SP im Stadtrat vertreten. Zuerst führte er das Tiefbau- und Entsorgungsdepartement, dann das Sozialdepartement. Nach seinem Rücktritt wurde er Präsident des Spitalrates im Unispital. Nun verlässt er diesen Posten zwei Jahre vor Ablauf der ordentlichen Amtszeit.

Im Kantonsrat hat die Meldung umgehend für Reaktionen gesorgt. Die CVP begrüsst einen Neuanfang im Unispital: «Die Neubesetzung erlaubt, die dringend notwendigen Kompetenzen in Kommunikation und Finanzen in den Spitalrat einzubringen.» Die GLP fordert, den Spitalrat von der Politik zu entflechten: «Ämter im Spitalrat sollen nicht weiter Pfründe für abgehalfterte Politiker sein.»

Die Gesundheitsdirektion hat sich ebenfalls in diesem Sinne geäussert. In ihrer Mitteilung zum Rücktritt von Waser schreibt sie, dass dessen Nachfolgerin oder Nachfolger Erfahrung in der operativen Führung eines grösseren Unternehmens, möglichst in einem Spital, mitbringen soll. Zudem sollen bei der Neubesetzung die Schwerpunkte Medizin, Finanzen und Kommunikation im Vordergrund stehen. (an)