Mamablog: Serie «5913 Miles» – «Ich will hier niemals, niemals hin» Networken statt spielen? Die Infoveranstaltung an einer öffentlichen Schule in L.A. ist für Mutter und Tochter ein ziemlicher Schock. Jacqueline Krause-Blouin

Sind extra an die Küste gezogen, weil die öffentlichen Schulen da gut sein sollen: Die Kolumnistin und ihre Tochter. Foto: Privat

Es begann mit einem Brief, der sehr viele Impfungen mit Namen, die mir nicht auf Anhieb etwas sagten, auflistete: mein erster Kontakt mit dem amerikanischen öffentlichen Schulsystem. Ich hatte in einer früheren Folge ja bereits erwähnt, dass unsere Tochter theoretisch ab Sommer in den sogenannten «Transitional Kindergarten» (TK), also die Schulstufe vor dem Kindergarten gehen dürfte. Kalifornien ist sehr liberal, hier gibt es das, wovon viele andere Staaten noch träumen: eine kostenlose Vorschule ab vier Jahren. Verpflichtet, seine Kinder einzuschulen, ist man allerdings erst, wenn sie sechs Jahre alt sind. Es ist ein relativ neues Konzept, hier wird es erst seit knapp zwei Jahren getestet. In New York wurde der TK soeben wieder abgeschafft – doch zu teuer.