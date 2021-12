Buch von Romy Schneiders Tochter – «Ich will meine Mutter vergessen» Sarah Biasini kennt ihre Mutter Romy Schneider nur von der Leinwand. Nachdem deren Grab geschändet worden ist, schreibt die Tochter ein Buch, das ziemlich pathetisch ist. Nora Zukker

Schauspielerin Sarah Biasini: «Niemand will meine Mutter vergessen, nur ich.» Foto: Herbert Neubauer (Keystone)

Wie jedes Jahr wurde auch an diesen Weihnachtstagen die «Sissi»-Trilogie im Fernsehen gezeigt. Wir erinnern uns dann an die Leinwandgöttin Romy Schneider, die mit gerade einmal 44 starb und als Ikone in die Filmgeschichte einging. Während die ganze Welt nostalgisch wird, gibt es eine Frau, die sich nichts mehr wünscht, als Romy Schneider zu vergessen: ihre eigene Tochter.

«Es gibt nichts Schöneres, als sie ‹meine Mutter› zu nennen. Niemand ausser mir darf sie so nennen. Das lasse ich mir nicht nehmen.» Sarah Biasini

Die Schauspielerin Sarah Biasini, heute ebenfalls 44, schreibt in ihrem ersten Buch: «Niemand will meine Mutter vergessen, nur ich. Alle möchten daran denken, nur ich nicht. Niemand wird so sehr weinen wie ich, wenn ich daran denke.» In «Die Schönheit des Himmels», einem literarischen Erinnerungspuzzle, nähert sie sich ihrer Mutter an, die sie nur kannte, bis sie vier Jahre alt war. Neben den Bildern und Filmen, die sie mit den Fans von Romy Schneider teilt, gibt es zwei Momente, die Biasini wie einen Schatz hütet.