«Ich will mit gutem Gewissen einschlafen, wenn ich 70 Stutz Eintritt verlange»

Felix Ruoff bringt Technopartys ins Lido in Ascona oder auf die Spitze des Uetlibergs. Am Wochenende feiert er im Landesmuseum das zehnjährige Jubiläum, unter anderem mit The Blaze und klassischem Ballett.