Neues Buch von Angélique Beldner - «Ich will über Rassismus reden und nicht mehr schweigen»

Die SRF-Moderatorin hinterfragt ihre eigene Geschichte und den Umgang mit Rassismus in der Schweiz. In Zürich liest sie aus ihrem Erstlingswerk vor.

Sie haben lange zum Thema Rassismus geschwiegen, wieso?

Es hat viel mit dem Umfeld zu tun, in dem ich aufgewachsen bin. Da ich in meiner Kindheit und Jugend die Einzige war, die so aussieht, war ich auch allein mit meinen Erfahrungen. Wenn ich davon erzählte, hiess es oft, ich solle es nicht persönlich nehmen oder was ich erlebe, sei doch nicht rassistisch. Da fängt man mit der Zeit selbst an zu zweifeln. Ich bin damals zum Schluss gekommen, dass meine Erfahrungen ein Problem sind, welches ich allein lösen muss.