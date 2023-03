Sie geben per Ende März Ihren Posten als Chefredaktorin der «Annabelle» auf. In Ihrem letzten Editorial schreiben Sie als Grund: «Ich wollte mir beweisen, dass es geht: Kind und Karriere. Aber das Konzept funktioniert nicht wirklich.» Warum?

Ich sage nicht, dass Mütter nicht in einem 80- oder 100-Prozent-Pensum oder in einer Führungsposition arbeiten können. Ich sage nur, dass ich es nicht mehr möchte. Es kommt extrem auf den Job an und darauf, wie man sich organisieren kann. Wenn man seine Arbeitsstunden einhalten kann und nicht so wie ich immer auch am Abend oder am Wochenende arbeitet, bin ich überzeugt, dass es machbar ist. Mein Job war mit vielen Reisen und Abendveranstaltungen verbunden, und ich habe knapp 30 Leute geführt. Das ist schwierig mit einem kleinen Kind. Irgendwann habe ich gespürt, dass es so nicht mehr lange weitergehen kann.