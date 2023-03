Tinu Heiniger mit neuem Album – «Ich wollte nie ein Berner Troubadour sein» Keiner singt schöner über Orte als Tinu Heiniger. Gerade seine Emmentaler Heimat hat das Schaffen des Liedermachers geprägt. Ein Spaziergang durch die Vergangenheit. Martin Burkhalter

Mit dem Blick über das etwas unordentliche Langnau kommen die Erinnerungen auf. Der Liedermacher Tinu Heiniger hier auf dem Dorfberg. Foto: Christian Pfander

«Staublaue Himmu». Stahlblau. So sagt man hier im Emmental, wenn das Wetter so prächtig ist. Aber eigentlich ist der Himmel an diesem Dienstagnachmittag eher brillantblau. Wie ein seidenes Tuch spannt er sich über das Tal.